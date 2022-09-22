بعد لقاء بين تراس ولبيد.. بريطانيا "أم المصائب الفلسطينية" تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
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جرينتش+2 12:41
بعد لقاء بين تراس ولبيد.. بريطانيا “أم المصائب الفلسطينية” تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
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