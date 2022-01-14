يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون ا... اقرأ المزيد