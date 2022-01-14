يوم ١٥ يناير ١٩١٨ تمخضت ” أم الدنيا” فولدت عملاقاً
١٥ يناير/ كانون الثاني ١٩١٨، يوم مبارك مقرون بالسعد، ومُكلل بالورد، ومحفوف بالفرح، وممنوع من الصرف،... إقرأ المقال
١٥ يناير/ كانون الثاني ١٩١٨، يوم مبارك مقرون بالسعد، ومُكلل بالورد، ومحفوف بالفرح، وممنوع من الصرف،... إقرأ المقال
١٥ يناير/ كانون الثاني ١٩١٨، يوم مبارك مقرون بالسعد، ومُكلل بالورد، ومحفوف بالفرح، وممنوع من الصرف،... إقرأ المقال
أدعو لوقف التحضير لعقد اجتماع المجلس المركزي، في السادس من شهر شباط المقبل، وإذا استمرت التحضيرات لع... اقرأ المزيد
د. منذر سليمان وجعفر الجعفري/ واشنطن استغرق الرئيس بايدن مؤتمره الصحفي، 19 الشهر الحالي، زهاء ساعت... اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 وفاة و11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13102 وفاة و1164339 إصابة.... اقرأ المزيد
كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره الاستراتيجي لعام 2022، أن إسرائيل لا يمكنها بمفردها مواجهة التحديات التي تفرضها إيران. التقرير الذي... اقرأ المزيد
اقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على شتم صحفي، واصفا إياه بـ”ابن العاهرة” خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. وقد حصلت هذه الواقعة بعد اجتماع مج... اقرأ المزيد
يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون ا... اقرأ المزيد
"عدم تحقق توقعات الدولة من #اكسبو_٢٠٢٠ الدولي بعد التراجع كمّا ونوعا"#بالوثائق_اكسبو_زائف pic.twitter.com/CRUXrUrvSr — ابن مجتهد (@Ibn... اقرأ المزيد
نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ... اقرأ المزيد
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