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تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339
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تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339

تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339

يناير 25, 2022 لا يوجد تعليقات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 وفاة و11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13102 وفاة و1164339 إصابة.... اقرأ المزيد

تقرير استراتيجي: إسرائيل لا يمكنها مواجهة إيران وحدها، وانقساماتها الداخلية تعيقها عن مواجهة التحديات

تقرير استراتيجي: إسرائيل لا يمكنها مواجهة إيران وحدها، وانقساماتها الداخلية تعيقها عن مواجهة التحديات

يناير 25, 2022 لا يوجد تعليقات

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره الاستراتيجي لعام 2022، أن إسرائيل لا يمكنها بمفردها مواجهة التحديات التي تفرضها إيران. التقرير الذي... اقرأ المزيد

“الرئيس النائم” جو بايدن يصحو من سُباته السياسي فجأة ليشتم صحفياً امريكياً، واصفاً إياه بـ”ابن العاهرة”/ فيديو

يناير 25, 2022 لا يوجد تعليقات

اقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على شتم صحفي، واصفا إياه بـ”ابن العاهرة” خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. وقد حصلت هذه الواقعة بعد اجتماع مج... اقرأ المزيد

ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء، ومنخفض قطبي وثلوج على ارتفاع 800 متر غدا الاربعاء ونهار الخميس

ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء، ومنخفض قطبي وثلوج على ارتفاع 800 متر غدا الاربعاء ونهار الخميس

يناير 25, 2022 لا يوجد تعليقات

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون ا... اقرأ المزيد

مـن هنـا وهنـاك

الخصاونة يقرر انتهاء دوام الأربعاء 12 ظهرا وعطلة رسمية الخميس

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يناير 25, 2022 فى: من هنا وهناك
الخصاونة يقرر انتهاء دوام الأربعاء 12 ظهرا وعطلة رسمية الخميس

نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ... اقرأ المزيد

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