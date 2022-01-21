وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 6 وفيات و6309 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13049 والإصابات 1.129.995

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 وفيات و6309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13049 وفاة و1129995 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 16.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 43511 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 122 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 103 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2829 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1073539 حالة. كما أشار إلى إجراء 37309 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14284540 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4538700 شخص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4142283 شخصا.

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