فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:35
وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 6 وفيات و6309 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13049 والإصابات 1.129.995
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