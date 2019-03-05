واصفاً هذا التصرف بالبلطجة.. الدغمي يستنكر تحذير الملحق التجاري الامريكي للتجار الاردنيين من التعامل مع سورية

استنكر النائب عبدالكريم الدغمي قيام الملحق التجاري في السفارة الاميركية بتحذير التجار الاردنيين من التعامل مع سوريا.

وقال النائب الدغمي، في مستهل الجلسة النيابية صباح اليوم الثلاثاء، إن الملحق التجاري في السفارة الامريكية قد هدد تجار الأردن وحذرهم من التعامل مع التجار السوريين.

ووصف الدغمي تصرف الملحق التجاري خلال اجتماع جمعه بالتجار بـ “البلطجة، والزعرنة، والتصرف الارعن”.. داعياً كل التجار وجميع الأردنيين إلى تحدي هذه “البلطجة”.

وشدد الدغمي على عمق العلاقات الأردنية- السورية، وقال ان الشعبين السوري والاردني هما اشقاء يجمعهما مصير واحد .. مطالباً الحكومة بوقف مثل هذا التدخل الامريكي المرفوض.

واعتبر الدغمي أن هذه الاجراءات “دليل على فشل الادارة الأمريكية في حربها الكونية لتدمير سورية”، مشيرا إلى أن الأردنيين من أولى الشعوب التي يحق لها التعامل مع السوري.

وهدد الدغمي الحكومة باتخاذ اجراءات بحقها في حال لم تضع حدا لتجاوزات السفارة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الداخلية للأردن.

وقد طلب رئيس مجلس النواب شطب العبارات التي تخالف النظام الداخلي للمجلس .

جدير بالذكر ان التجار والصناعيين والمستثمرين الأردنيين يعولون كثيراً على المشاريع التي ستشهدها سورية والعراق في الفترة المقبلة، لتعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء الأوضاع التي عاشتها الدولتان وإغلاق الحدود لدواع أمنية .