اربع مؤشرات ترقبها العين الامنية الاسرائيلية باهتمام بالغ حول قرب الانفجار في الاراضي المحتلة وربما المنطقة بأسرها
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جرينتش+2 04:38
واصفاً هذا التصرف بالبلطجة.. الدغمي يستنكر تحذير الملحق التجاري الامريكي للتجار الاردنيين من التعامل مع سورية

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