فلسطين وطن الدم والدمع.. في مخيم جنين حضر "المعازيم" وغاب "العريس" الشهيد فاروق سلامة
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جرينتش+2 12:37
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن تخطيط “جبهة النصرة” لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة “حميميم” الجوية في سوريا
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