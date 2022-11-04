وزارة الدفاع الروسية تكشف عن تخطيط “جبهة النصرة” لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة “حميميم” الجوية في سوريا

قال رئيس مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ إيغوروفن اليوم الجمعة، إن جماعتي “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” (المحظورتان في روسيا) تستعدان لشن هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام طائرات انتحارية دون طيار.

وقال إيغوروف، في إفادة صحفية، إن “مسلحي الجماعتين الإرهابيتين، جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، يستعدون لشن هجوم على قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة هجومية وطائرات انتحارية دون طيار”.

وأشار إلى أنه “في الورش بمنطقة خربة الجوز، تم الانتهاء من التجميع والتحضير لاستخدام عدد كبير من الطائرات من دون طيار التي تعمل في دائرة نصف قطرها تصل إلى 70 كم”.

ومن المفترض، بحسب مخطط الإرهابيين استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة يمكن أن يحرف مسار وسائل الدفاع الجوي الروسي ويضرب قاعدة حميميم الجوية.

وكشف إيغوروف في 26 أكتوبر/ تشرين الأول أن “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) تخطط لاستفزاز عبر استخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين وتوجيه اللوم إلى الجيش السوري.

وأوضح إيغوروف، في إفادة صحفية، متحدثا عن “جبهة النصرة”، يوم الأربعاء الماضي: “الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين”.

وكانت مصادر محلية في ريف إدلب، قد كشفت عن اختفاء كامل لمسلحي تنظيم “أجناد القوقاز” (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا) من مقراتهم في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، ومن مقراتهم ومستوطناتهم في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.