تضم جنودا امريكان ودبلوماسيين ورجال اعمال اجانب.. حاخام إسرائيلي يعلن انه سيكون حاخاماً للجالية اليهودية بالسعودية
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جرينتش+2 01:56
الرئيس التونسي يزور ضريح جمال عبد الناصر ويكتب: لا زالت عديد مواقفه ومناقبه حاضرة إلى حد هذا اليوم في أذهان الكثيرين
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