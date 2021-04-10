الرئيس التونسي يزور ضريح جمال عبد الناصر ويكتب: لا زالت عديد مواقفه ومناقبه حاضرة إلى حد هذا اليوم في أذهان الكثيرين

زار الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم السبت ضريح الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، وحرص على تدوين بعض الكلمات في دفتر الزيارات، تعبيرا عن إعجابه بعبد الناصر ومواقفه.

وسجل قيس سعيد، كلمة في دفتر الزيارة، جاء فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه. كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا في أذهان الكثيرين.. رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد”.

كلمات سجلها الرئيس التونسي في دفتر الزيارات لضريح عبد الناصر

ووفقا للرئاسة التونسية،فقد زار الرئيس قيس سعيد، اليوم السبت، أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول، وتلا الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وقد عرضت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية صور من زيارة الرئيس التونسي لضريح الزعيم الراحل عبد الناصر، حيث كان في استقباله نجل الزعيم الراحل عبد الحكيم عبد الناصر.

وحملت زيارة الرئيس التونسي لضريح عبد الناصر، ردود فعل عديدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حبث قال أحد النشطاء ويدعى “ذو الفقار” تعليقا على زيارة الرئيس التونسي لضريح عبد الناصر: “كبر قلبي عند رؤية قيس سعيد يقف عند ضريح الزعيم عبد الناصر بكل ما تحمله هذه الوقفة من معان وتبعات”.

وأردف: “أعرف بأنك تتجه لخوض معركة طاحنة مع عصابات الإخوان سياسيا وإعلاميا، والتي ستقوم بشيطنة كل ما تقوم به، لكنك اخترت المواجهة فإياك وأنصاف الحروب.. إن ضربت فأوجع”، في إشارة لتأثير الزيارة على تنظيم الإخوان في تونس.

وغرد شريف مجدي: “القائد العروبي قيس سعيد يوجه صفعة قوية لتيار الإخوان بزيارة ضريح الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر”.

هذا وقد أجرى سعيد، اليوم السبت في ثاني يوم لزيارته إلى مصر، محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس سعيد يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام بدء من أمس الجمعة، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال البيان إن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

يشار إلى أن علاقات مصر وتونس شهدت مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة بشأن الازمة الليبية، كونهما جارين لصيقين لليبيا.