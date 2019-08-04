جراء التعبئة العنصرية على يد ترامب.. سقوط 20 قتيلاً و24 جريحاً في مجزرة اقترفها شاب ابيض بمتجر في تكساس
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جراء التعبئة العنصرية على يد ترامب.. سقوط 20 قتيلاً و24 جريحاً في مجزرة اقترفها شاب ابيض بمتجر في تكساس

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