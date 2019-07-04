وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين ما بين بالغة ومتوسطة اثر حادث تسرب غاز بمطعم وسط العاصمة

عمان 4 تموز (بترا) – توفي شخصان وأصيب آخران إثر تسرب غاز داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد، بحسب إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت الإدارة ان فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قد تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب الغاز ما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما إصابته بالغة.

وأضافت أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.

وفي وقت لاحق، قالت إدارة الإعلام المديرية العامة للدفاع المدني إن إصابة ثالثة وقعت بحادثة تسرب غاز بمنطقة وسط البلد.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أن الإصابة والتي وصفت بالبالغة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، ليصبح المجموع النهائي للحادث وفاة شخصين احدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأردنية، وإصابة ثلاثة آخرين وصفت حالة اثنين منهم بالبالغة وواحدة متوسطة ، اثنان منهما يحملان الجنسية الأردنية وواحدة الجنسية المصرية .

وأشارت إلى أن فريق البحث والإنقاذ أنهى عمليات البحث والتفتيش ولا يوجد أية إصابات أخرى تذكر .