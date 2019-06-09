صمود رغم المصاعب.. ربع مليون طالب سوري يتقدمون إليوم لامتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها

وعملت وزارة التربية السورية على توفير كل المستلزمات الضرورية لتقديم الطلاب امتحاناتهم بأجواء من الهدوء والاستقرار حيث وضعت مراكز احتياطية للحالات الطارئة كما خصصت مراكز امتحانية لطلاب محافظتي إدلب والرقة في محافظة حماة والمحافظات التي يوجدون فيها وأمنت إقامة للطلاب الموجودين في الأحياء الشرقية من حلب مع التكفل بنقلهم إليها وإعادتهم في نهاية الامتحانات وتقديم وجبات طعام يومية.

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد الطلاب وصل إلى أكثر من 240 ألف طالب موزعين كالتالي 78946 للفرع الأدبي و123584 علمي و2144 شرعية و15386 صناعة و2708 نسوية و17414 تجارة.

وتباينت آراء الطلاب حول الأسئلة حيث رأى عدد من طلاب الفرع العلمي الذين تقدموا بمادة الفيزياء وعدد من طلاب الفرع الأدبي الذين تقدموا بمادة الفلسفة أن الأسئلة كانت سهلة وواضحة وتراعي مستويات الطلاب.

بدوره مدير تربية دمشق غسان اللحام أشار إلى أن العملية الامتحانية انطلقت بجميع المراكز بأجواء من الهدوء والاستقرار حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية للشهادتين الاعدادية والثانوية في دمشق 415 مركزاً امتحانياً من ضمنها 56 مركز احتياط و3 مراكز صحية للطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية مؤكداً أنه “هذه المرة الأولى التي يتم فيها توزيع المراقبين على الحاسب وتم توفير وسائط نقل للبعيدين عن المركز”.

بدوره مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج بين أن عدد المراكز الامتحانية في ريف دمشق وصل إلى 686 مركزاً امتحانياً يتقدم بها أكثر من 80 ألف طالب وتم تزويدها بجميع المستلزمات الضرورية لسير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

وتستمر امتحانات الثانوية الفرع الأدبي حتى الـ 27 من حزيران الجاري بينما العلمي والشرعية حتى الـ 30 منه.