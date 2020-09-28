جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار .. بقلم: فهـد الريمــاوي
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جرينتش+2 11:13
” لا صلح – لا اعتراف – لا مفاوضات “.. اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر تستذكر ثوابته الاستراتيجية في يوم رحيله الخمسين

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