وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 12 حالة، وتسجيل اصابتين بالكورونا غير محليتين ليصبح العدد الكلي 1193

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابتين خارجيّتين بفيروس كورونا المستجدّ، وهما لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمَين عبر حدود العمري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (1193) حالة.

وقد سُجِّلت أيضاً (12) حالة شفاء لهذا اليوم،، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

كما تمّ إجراء (5371) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (597895) فحصاً.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فقد دعت وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).