وقف حظر التجول الشامل، والغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات والتنقل بين المحافظات، وفتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة
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جرينتش+2 02:07
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 757 اصابة

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