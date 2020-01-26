«السندريلا» تقول لـ مفيد فوزي: أنا “سعاد” اخت القمر، و”حسني” بين العباد اشتهر

الجيش السوري يواصل قصفه للارهابيين شرقي حلب ووقوفه على بُعد أقل من 500 متر من معرة النعمان جنوب إدلب/ فيديو
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