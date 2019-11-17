استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال بعدما استولى على سيارة اسرائيلية في القدس

القدس المحتلة – وكالات

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مطاردة مركبة في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على مركبة تحمل لوحات تسجيل “إسرائيلية” عقب عملية مطاردة في القدس المحتلة، ما أدى لإصابة سائق المركبة بجراح.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصاب (مجهول الهوية) إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ قبل الإعلان لاحقًا عن مفارقته الحياة متأثرًا بإصابته البليغة.

وادعت شرطة الاحتلال في تصريح مقتضب، بأن الشاب قام بالاستيلاء على سيارة من “جفعات همسوا” بالقدس وتم التعرف عليه وبدأت الشرطة بمطاردته وعندما رفض التوقف أطلقت عليه النار.

ولفتت النظر إلى أنه وبعد إطلاق النار أصيب الشاب بجراح “حرجة”، أعلنت المصادر الطبية وفاته على إثرها فيما بعد.