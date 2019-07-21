ثورة يوليو: إفتراءات تكشفها حقائق

العين بالعين.. ايران تتحدى امريكا وبريطانيا معاً وتحتجز ناقلة نفط بريطانية رداً على احتجاز ناقلتها في جبل طارق
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