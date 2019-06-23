جزاء سنمار.. ابن سلمان يعتقل أحد شيوخ العشائر واصدقاء والده الملك لانه تقدم بنصيحة سرية

اعتقلت السلطات السعودية نايف بن محمد بن خالد بن حثلين، وهو أحد جلساء العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بسبب نصيحة قدمها ابن حثلين للملك، في رسالة سرية.

ووفقا لحساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، فإن اعتقال “بن حثلين”، وهو أحد شيوخ قبيلة “العجمان”، ورجالها المشهود لهم بالسمعة الحسنة، جاء على خلفية “نصيحة قدمها للملك في خطاب سري”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف الناشط والمعارض السعودي محمد العتيبي، في سلسلة تغريدات، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر شخصيا باعتقال “بن حثلين”، بعد أن بعث الأخير لوالده الملك برسالة مناصحة.

وأضاف أن “بن حثلين مغيب من قبل عيد الفطر بيومين، ولا يستطيع أحد مقابلته أو الاتصال به، رغم أنه كان من المواظبين على مجلس الملك، وشخصية مهمة في عائلة الحثلين شيوخ العجمان”.

وتابع “العتيبي”: “بن حثلين شخص مشهود له بالسمعة الحسنة والطيبة في العائلة والقبيلة والمعارف، وقد انصدم الكثير من اعتقاله، لأنه من جلساء الملك، وفي كلامه العلني دائما يثني على الملك وولي العهد، لكن يبدو أن ابن سلمان لا يتحمل نصيحة ولو في السر، وحتى لو كانت من أقاربه أو من جلساء الملك”.

كما أبدى الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، استغرابه ممَّا وصفه بـ”الصمت المحدق”، باختفاء “بن حثلين”، متسائلا: “أين تم إخفاء د. نايف بن محمد بن خالد بن حثلين، فمنذ أواخر رمضان وهو مغيّب، وكان قبلها من جلساء الملك”.

وأضاف: “ليس له ذنب سوى تقديمه نصيحة للملك عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، والسخط العام الناتج عن تصرفات ابنه”.