وزير الاوقاف يرفض القرار الصهيوني بابعاد الشيخ سلهب عن الاقصى ويعتبره تعطيلاً لاعمال ادارة الاوقاف في القدس
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تحت شعار “القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين”.. انطلاق اعمال المؤتمر البرلماني العربي في عمان

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