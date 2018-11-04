قوات الامن المصرية تجندل 19 إرهابياً من عناصر الخلية الداعشية التي اقترفت هجوماً وحشياً على أقباط المنيا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ١٩ إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم الأحد، إن “قوات الشرطة قتلت 19 عنصرا إرهابيا من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل سبعة أقباط وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة الماضي”.

وأضافت الوزارة، أن “المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا”. ولم يذكر البيان إلى أي جماعة متشددة ينتمي هؤلاء.

غير ان تنظيم “داعش” الإرهابي، كان قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.