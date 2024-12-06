استشهاد المقاوم مصطفى مشة باشتباكات مع قوات العدو، فجر اليوم الجمعة، في مخيم بلاطة شرقي نابلس/ فيديو

6 ديسمبر، 2024

نابلس –  استشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب مصطفى أحمد مصطفى مشة (22 عاماً)، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية بنابلس، وتمركزت في حارتي الحشاشين والجماسين داخل المخيم، وفي شارع القدس المحاذي للمخيم، ووضعت قناصتها على البنايات المرتفعة.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال ودارت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة، وتمكن المقاومون من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في حارة الحشاشين، محققين إصابات مؤكدة.

وقد بينت المصادر أن مشة أصيب بجراح خطيرة بالرأس، قبل أن يعلن عن استشهاده.

والشهيد مشة أسير محرر؛ أفرج عنه من سجون الاحتلال في 21 أغسطس/ اب الماضي، بعد اعتقال استمر عامين.

وقد دهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل وعاثت فيها خراباً، كما اعتقلت الشاب باسل حسام حشاش من مخيم بلاطة.

6 ديسمبر، 2024

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