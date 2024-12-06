أردوغان يُسفر عن حقيقته “ويعرب عن أمله في أن يتواصل تقدم المعارضة في سوريا حتى تحقيق الهدف المقبل وهو دمشق”

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إنّه يأمل في أن يتواصل تقدم من سمّاهم “المعارضة” في سوريا “من دون مشكلات”، معتبراً أن “الهدف” المقبل بعد سيطرة الفصائل المسلحة على إدلب وحماة وحمص، “هو دمشق”.

كلام إردوغان جاء في تصريحات صحافية، وأضاف: “كنا قد وجهنا دعوة للأسد (الرئيس السوري بشار الأسد).. وقلنا له: دعونا نحدد مستقبل سوريا معاً. ومع الأسف، لم نتلق رداً إيجابياً بشأن هذه المسألة”.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن فصائل المعارضة السورية التي تقاتل ضد النظام تواصل تقدمها في الميدان”، وأبدى تمنياته بمواصلة مسيرتها بلا حوادث.

واضاف أردوغان قائلاً: “إدلب، حماة، حمص، والهدف بالطبع دمشق. المعارضة تواصل تقدمها. نتمنى أن تستمر هذه المسيرة في سوريا دون أي مشاكل أو كوارث.”

وقد جاء هذا التصريح خلال رد أردوغان على أسئلة الصحفيين، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد “حضرة علي” في منطقة أوسكودار بإسطنبول.

وقال أردوغان: “إدلب، حماة، حمص، والهدف بالطبع دمشق. المعارضة تواصل تقدمها حاليًا، ونحن نتابع ذلك من خلال الاستخبارات وجميع وسائل الإعلام، نتمنى أن تستمر هذه المسيرة في سوريا دون أي مشاكل أو كوارث .

واضاف: أذكر أنني دعوت الأسد سابقًا إلى اللقاء لوضع رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، للأسف، لم نتلق ردًا إيجابيًا منه، والآن وهناك تقدم نحو دمشق، الوضع في المنطقة ككل معقد، وللأسف، المنطقة في حالة اضطراب”.

ومؤخراً، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أن الهجوم الإرهابي على شمال سوريا لم يكن ممكناً تنفيذه من دون ضوء أخضر وأمر عمليات تركي – إسرائيلي مشترك مهدت له اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية.