حركة حماس تعلن موافقتها، اليوم الخميس، على مقترح مصري لتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة

اختتم وفد قيادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» لقاءاته في القاهرة، اليوم الخميس، حيث أجرى الوفد حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وبحسب ما ذكرت حماس خلال بيان لها اليوم الخميس، فإن الوفد قد أبلغ موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك وفقًا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأوضحت حماس خلال بيانها أن الاجتماع تناول ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني

وفي التفاصيل، أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة غزة في المرحلة التالية لحرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 14 شهراً.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الخميس، إن وفداً قيادياً اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، “على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.

وأضافت حماس في بيانها: “أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة”.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في حماس قوله، إن لجنة الإسناد المجتمعي ستتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

كما عزت الوكالة لمسؤول في فتح تأكيده أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.

وذكر القيادي في حماس أن المناقشات “تركّزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية”.

من جانب آخر، قالت حماس في البيان ذاته، إن وفدها أجرى لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحث معه مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما تحدث البيان عن لقاء وفد حماس عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

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