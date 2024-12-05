“القسام” تبث مشاهد من تنفيذ مقاتليها كميناً ثالثاً ضد جنود العدو وآلياته بمدينة رفح، انتقاماً لدماء السنوار/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا ثالثا ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن عملية الانتقام لرئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وأطلقت القسام على العملية المركبة -المكونة من 3 كمائن- اسم “الانتصار لدماء السنوار”، وجرت في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي رفح في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واستشهد السنوار -الذي يوصف بأنه قائد معركة “طوفان الأقصى”- مشتبكا مع قوات الاحتلال في حي السلطان غربي رفح، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بداية الفيديو، قالت القسام إن مقاتليها ظلوا في أماكنهم بعد تنفيذ الكمينين الأول والثاني، انتظارا لقوات الاحتلال في مقتلة الكمين الثالث رغم شدة القصف المدفعي والجوي على حي الجنينة.

وتضمنت اللقطات استهداف مقاتلي القسام جرافتين عسكريتين من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105″، إلى جانب استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتين مضادتين للدروع.

وشملت المشاهد أيضا استهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، إضافة إلى ضرب دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105”.

وختمت القسام الفيديو بتوعد أحد قادتها الميدانيين بكمائن ضد الاحتلال، مؤكدا أن “القول ما ترون وليس ما تسمعون”، وتعهد في الوقت نفسه بالقتال حتى النصر أو الشهادة.

وكانت القسام قد بثت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري مشاهد من الكمين الأول ضمن عملية الانتقام للسنوار، وشمل عدة مراحل بدأت بعمليات قنص استهدفت جنودا إسرائيليين قدموا من محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، ثم ضرب آليات الاحتلال وقوات النجدة بقذائف مضادة للدروع.

وفي الثالث من الشهر الجاري، بثت القسام مشاهد من الكمين الثاني، وتضمن استهداف مبنى تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وكذلك استهداف آلية هندسية وجرافة عسكرية من طراز “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105”.

وتضمنت اللقطات -أيضا- مشاهد لاشتباكات مع جنود الاحتلال، ومروحية قالت القسام إنها لإجلاء القتلى والجرحى.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت القسام عن عملية مركبة بدأت بعد عملية رصد بقنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية “الغول”، مشيرة إلى مقتل جنديين بشكل مؤكد.

وأوضحت القسام في بيانها أنه تم استهداف دبابة “ميركافا” -جاءت لنجدة الجنود- بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وكذلك استهدفت القسام جرافة عسكرية تقدمت لسحب الدبابة المحترقة بقذيفة مضادة للدروع، مع هبوط طيران مروحي لإجلاء القتلى والمصابين، وفق بيان الكتائب.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.