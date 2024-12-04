وزارة الخارجية: استلام جثماني الشهيدين عامر قواس وحسام ابو غزالة وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة

4 ديسمبر، 2024

عمّان 4 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، لدفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة، مبيناً أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.

4 ديسمبر، 2024

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