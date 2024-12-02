بوتين وبزشكيان يؤكدان دعمهما غير المشروط للإجراءات التي يتخذها الرئيس الأسد لاستعادة سيادة الدولة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، الوضع في سوريا، وأهمية تنسيق الجهود في إطار “صيغة أستانا”.

وقال الكرملين في بيان، إنه “بمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان”.

وأوضح البيان أنه تم “التركيز بشكل رئيسي على الوضع المتفاقم في سوريا. ويجري تقييم العدوان واسع النطاق الذي تقوم به الجماعات والعصابات الإرهابية على أنه يهدف إلى تقويض سيادة الدولة السورية واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف أن خلال المحادثة تم “الإعراب عن الدعم غير المشروط للإجراءات التي تتخذها السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية للبلاد، وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا”.

وفي يناير 2017، انطلق “مسار أستانا” ضمن مباحثات أعقبت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في ديسمبر 2016، لإيجاد حل للأزمة السورية المندلعة منذ عام 2011.

وكان قد أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تدهور الوضع في سوريا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الوضع في سوريا: “نحن بالطبع نواصل دعم بشار الأسد”.

وتابع: “نحن نواصل اتصالاتنا على المستويات المناسبة، ونقوم بتحليل الوضع. وسيتم تشكيل موقف بشأن ما هو مطلوب لتحقيق استقرار الوضع”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو: “لدينا الآن اتصالات وثيقة في الواقع مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك ممثلو إيران وتركيا”.

وأضاف رودينكو، متحدثاً عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا: “لا يمكن استبعاد مثل هذا الاجتماع – سواء كان ذلك في روسيا أو في أي مكان آخر”.