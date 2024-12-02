التاريخ يكرر نفسه في انتخابات الرئاسة الأميركية.. صدور العدد الفصلي 35 من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية

لندن – كانون الأول (ديسمبر) 2024: صدر العدد الفصلي الخامس والثلاثون من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. علقت الافتتاحية على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية تحت عنوان “التاريخ يكرر نفسه”، جاء فيها:

“استكمالا لمناقشة نقطة تقييم أي الحزبين أفضل في حالات يكون التشابه في مواقفهما وبرامجهما كبيرا، سيكذب الناخب على نفسه عندما يظن أنه اختار الأفضل قليلا، أو الأقل سوءا. هو في الواقع كمن يختار تلقي الصفعة على خده اليمين أو اليسار. وهنا تصبح الديمقراطية في بلد ما عملية شكلية إجرائية، لا تقود إلى تحسن ملموس في وضع أغلبية الشعب. وفي هذه الحالة، على المرء أن يقيّم مدى جدوى المشاركة في انتخابات لا تقود إلى تغيير إلا في الأشخاص”.

الكائنات التي لا ترى إلا بمجهر هي موضوع بحث أعدته د. نادية هناوي، من خلال استعراض بعض الأعمال الأدبية التي وظفت هذه الكائنات في السرد، وقالت: “في المنجز القصصي العراقي، بخلاف مثيله الروائي، كمٌ لا بأس به من نصوص سردية فواعلها غير آدمية، لكن توظيف الفواعل المجهرية كالجراثيم والفيروسات بدا جديدا على هذا المنجز. وعُرف مع مطلع القرن الحالي، ربما بسبب التطورات العلمية المتسارعة، أو بسبب امتلاك الكاتب تخصصية معرفية دقيقة، أفادته في التخيل العلمي لحياة هذه الكائنات وهي في عالمها المجهري”.

يشرح فراس حج محمد في مقالة أهمية الصورة في مجال التعليم، فقال: “في مقررات التعليم الفلسطينية على سبيل المثال، تبرز الصورة جزءا من المقرر التعليمي، وتتخذ شكلين فيه؛ إما أن تكون مدخلا تمهيديا في بداية الدرس أو الوحدة، وإما أن تكون عاملا تعليميا مساعدا داخل الكتاب نفسه، في المحتوى التعليمي التفصيلي في مباحث العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وكتب اللغة الإنجليزية”.

في العدد نصوص متنوعة، منها اثنان لكل من شجاع الصفدي ومريم محمد قؤّش، يتعلقان بفواجع الحياة في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية. أما النصوص الأخرى فهي لفراس ميهوب وفنار عبد الغني وزكي شيرخان. ويشير العدد إلى وفاة الشاعر زهير خليل زقطان، ويذكر أعماله، وينشر مقتطفا من إحدى قصائده. ويشير إلى رحيل الروائي رشاد أبو شاور وينشر مقتطفا من كتابه “آه يا بيروت”. وفي العدد مواد أخرى منها خبران عن إصدارات جديدة للكاتبة إنصاف قلعجي والباحث جابر سليمان.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.