إصابة 4 إسرائيليين بجروح، صباح اليوم الاحد، جراء تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن

1 ديسمبر، 2024

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت نجمة داود الحمراء، صباح اليوم الأحد، أنها تلقت إخطارا بإصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم إلى الملاجئ فور سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

فيما زعم  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، تم إعلان حالة تأهب جوي في وسط إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله”، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و”خيارات عسكرية أخرى”، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

1 ديسمبر، 2024

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