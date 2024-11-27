حركة حماس جاهزة لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن تهرب نتنياهو هو المشكلة

قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن الحركة “تقدر” حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه، وتأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

وأضاف لـ”رويترز”: “حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق ولا زالت عند موقفها بالحرص على التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة”.

لكن أبو زهري أكد: “المشكلة دوما كانت في تهرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من التوصل إلى اتفاق”.

وكان مصدر قيادي في حماس قد اكد، اليوم الأربعاء، أن حركة احماس “جاهزة” لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين وحزب الله في لبنان.

وقال القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، إن وقف إطلاق النار في لبنان “انتصار وإنجاز كبير للمقاومة”.

وشدد على أن الحركة أبلغت “الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الإبادة”.

وأكد المصدر القيادي أن المسؤولين في الحركة “معنيون وحريصون للوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الابادة” في غزة، مشددا على أن المقاومة ستتواصل طالما استمر العدوان”.

وقال المصدر القيادي لفرانس برس “نحن في حماس سعداء لاتفاق وقف العدوان وحرب الإبادة في لبنان لأن حزب الله دائما وقف إلى جانب شعبنا وفلسطين والمقاومة وقدّم تضحيات كبيرة”.