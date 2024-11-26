سلسلة غارات صهيونية متزامنة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بشكل غير مسبوق، وارتقاء 7 شهداء

استهدفت سلسلة غارات متزامنة ضاحية بيروت الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بشكل غير مسبوق، بعد وقت قصير من إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء عشرين مبنى في المنطقة التي تعد من أبرز معاقل حزب الله قرب العاصمة.

وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان وغبار ضخمة تعلو الواحدة تلو الأخرى من خمس مواقع على الأقل، إثر غارات تردد صداها في بيروت.

وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النار وهي تأكل المباني بفعل الصواريخ الإسرائيلية.

كما أطلقت إسرائيل بالونات حرارية فوق قصر السراي الحكومي في قلب العاصمة.

وجاء التصعيد قبيل اجتماع يعقده مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

كما جاءت هذه التطورات بينما تتحضر الأوساط السياسية لإعلان وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان خلال ساعات، وذلك بعد أسابيع من التصعيد.

وتعليقا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: “نهاجم أهدافا لحزب الله في بيروت على نطاق واسع”.

وكان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي قد نشر عبر حسابه على “إكس” منشورات عدة تحوي خرائط يظهر فيها 20 مبنى في أربعة أحياء في الضاحية الجنوبية، وكتب “أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن “غارة عنيفة جدا نفذها الطيران الحربي المعادي، مستهدفا مبنى قرب جامع خاتم الأنبياء في النويري في بيروت ودمره بالكامل”.

وأشارت إلى أن المبنى كان من أربعة طوابق، وكان يؤوي نازحين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 37 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.

3 شهداء وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية على النويري في #بيروت، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة. مراسل #الميادين عباس الصباغ #لبنان #الميادين_لبنان@abbas_sabbagh pic.twitter.com/nvoefnoKBH — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 26, 2024