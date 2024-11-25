خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل المجرمين، وليس مجرد توجيه مذكرات اعتقال بحقهم

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل: “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين”.

وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.