ترامب يفكر في فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية، بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يدرس فرض عقوبات على كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مايك والتز الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب، إن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى المصداقية ووعد برد قوي على ما وصفه بالتحيز المعادي للسامية عندما يتولى ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين الذين يستهدفهم ترامب بالعقوبات.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة مثل إسرائيل، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد دعا كبار المسؤولين الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة رداً على مذكرات الاعتقال.

وكان خان قيد التحقيق بتهم سوء سلوك جنسي، لكنه نفى هذه الاتهامات، حيث أن خلال فترة ولايته الأولى فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا في عام 2021، لكن هناك توقعات بأن ترامب قد يعيد فرض نفس العقوبات رداً على تعامل المحكمة مع إسرائيل.

ويمكن لترامب أن يسحب دعم الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.