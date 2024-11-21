هذه حقيقة إسرائيل يا عُربان الاستسلام.. هرتسوغ مُحذراً من الصراع الداخلي: “هذا جنون يجب وقفه، لأنكم تدمرون الدولة”

موقع i24NEWS العبري

تحدث رئيس الدولة حول العنف ضد رئيس الحكومة ، ورئيس الأركان ، ورئيس الشاباك ، والمستشارة القانونية ، ودعا إلى “وقف الجنون”. فوفقًا لكلامه ، إذا استمرت هذه الأحداث – ستتفكك الدولة • “هذا جنون يجب وقفه”.

ألقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ خطابا شديد اللهجة صباح اليوم (الخميس) ضد العنف الموجه الى عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل، وحذر من عواقبه.

وقال هرتسوغ في مؤتمر التعليم العالي: “إن العنف الجسدي واللفظي تجاه المستشارة القانونية للحكومة، وتجاه رئيس الشاباك، وتجاه رئيس هيئة الأركان، وتجاه رئيس الحكومة، هو ببساطة مرعب”.

وتابع قائلا: “اتهامات بالخيانة، وتهديدات بالعزل، وهدر الدماء.. هذا جنون كامل. .هذا جنون يجب أن يتوقف – أحذركم: أنتم تدمرون الدولة”.

واضاف هرتسوغ : “هناك تعامل ازدراء ومهين تجاه عائلات المختطفين.. اتهام رئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان بالخيانة ومحاولة الانقلاب، اتهام المستشارة القانوني للحكومة بأنها عدوة للدولة التي جاءت لقتلنا، وتهديدات بالفصل من الصباح حتى المساء. .إلقاء القنابل الضوئية تجاه منزل رئيس الحكومة واتهامه مجددا بالخيانة”.

وتابع: “ماذا يحدث لنا بحق الجحيم؟ هل هذا منطقي؟ ألم نعاني بما فيه الكفاية؟ ألم ندرك بالفعل أن هذا يضر بأمن الدولة؟ ألم نفهم أن هذه هي الطريقة التي تفكك بها دولة؟ “.

وأضاف: “هناك من يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، ويدفعون حياتهم يوميا.. وهناك من يدمر الدولة، وأتعهد بأن أقاتلهم بكل ما أوتيت من قوة”..