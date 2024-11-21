النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من الخليل بزعم التخطيط لاغتيال بن غفير ونجله

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين من سكان الخليل بالضفة الغربية، وذلك بزعم التخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ونجله، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة العسكرية، فإنه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أجرى إسماعيل إبراهيم عودة اتصالات مع عدة جهات مختلفة بهدف تشكيل خلية عسكرية والحصول على أسلحة وإعداد عبوات ناسفة بهدف مواجهة أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، بحسب مزاعم سلطات الاحتلال.

وخلال محاولاته عودة، وهو المتهم الرئيسي بالقضية المزعومة، جمع التمويل والتدريب للخلية التي أنشأها، توجه إلى كل من حركة حماس وحزب الله من أجل الحصول على المساعدة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وشخصيات بارزة.

وزعمت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام أن عودة جمع معلومات استخباراتية من خلال متابعة مسارات سفر الوزير بن غفير ونجله، ومعرفة نوع المركبات التي كانا يستقلانها وعدد حراس الأمن المحيطين بهما.

وأدعت النيابة العسكرية أن التحقيقات أفضت بأن أحد الخيارات التي تم طرحها هو اغتيال الوزير فور وصوله إلى مكان وقوع أي عملية مسلحة، كما اعتاد أن يفعل.

وتعليقا على لائحة الاتهام المزعومة، قال بن غفير: ” شكرا للشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك، على اعتقال وتقديم المجموعة الإرهابية التي خططت لاغتيالي واغتيال أبني شوفال إلى العدالة. وبفضل العمل الجاد تمكنا مرة أخرى من منع العدو من إيذائي وعائلتي. لن يردعني أي إرهابي”، على حد تعبيره.