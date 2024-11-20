مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة من اليوم الاربعاء

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الاربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة، في حين أعلن حزب الله قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي، مؤكدا سقوط صاروخ في عكا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع 4 مصابين بحالات هلع في عكا إثر سقوط صاروخ في حي سكني.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبه، قال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات “قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا”، مؤكدا إصابة الأهداف.

وبث الحزب صورا لاستهداف قاعدتي تل حاييم وبيت ليد، في حين سقطت مسيّرة أُطلقت من لبنان في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي.

وأضاف الحزب -في بيان آخر- أنه هاجم “بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف”، كما عن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

وقال حزب الله “استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام” جنوبي لبنان.

وقبل قليل، تحدثت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في كفار غلعادي بالجليل الأعلى.

خسائر إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بنيران مسيّرة انقضاضية، كما أقر بإصابة 11 جنديا في يوم واحد خلال المعارك بلبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من لبنان على كريات شمونة أصاب مبنى، ولم تقع إصابات بشرية.

ومنذ ساعات الصباح دوّت صفارات الإنذار مرات عدة في كريات شمونة، إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية عديدة قرب الحدود اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأربعاء- رصد تسلل 3 مسيّرات أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل وعشرات البلدات بشمال إسرائيل.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيّرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

كما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بتضرر مبنى في الجليل الغربي جراء سقوط شظايا صاروخية.