سقوط جسم طائر، فجر اليوم الإثنين، في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة

عمان – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ان جسماً طائراً سقط فجر اليوم الإثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة.

وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، في إشارة إلى تنفيذ الجيش عمليات اعتراضية عادة بصواريخ ضد طائرات مسيرة وصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة، في حين قالت “المقاومة الإسلامية” في العراق إنها استهدفت المنطقة بمجموعة من المسيرات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه اعترض مسيرة قادمة من جهة الشرق “قبل دخولها الأجواء في إيلات”، قبل إعلانه لاحقا أنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات خلال تصديه لمسيرة.

من جهتها، قالت “المقاومة الإسلامية” في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة، إذ دأبت مؤخرا على تنفيذها هجمات من هذا النوع على ما تسميه “أهدافا حيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.