هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي المقبل مُغرم بإسرائيل ويحمل على صدره وشماً يُمجّد الحروب الصليبية على القدس/ فيديو

أثار ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للمحلل السياسي في شبكة “فوكس نيوز” بيت هيغسيث، وزيرا للدفاع ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تداول النشطاء عبر منصة “إكس” صورا لهيغسيث مشيرين إلى الوشوم على جسمه، معتبرين أن ما تمثله هذه الوشوم هو أمر مثير للقلق.

وكتب أحدهم: “وزير دفاع ترامب، بيت هيغسيث، لديه وشم “نحن الشعب”، وشم “Deus Vult” (شعار مسيحي يتعلق بالعناية الإلهية. تم ترديده مرة من قبل الكاثوليك خلال الحملة الصليبية الأولى عام 1096) وشم صليب مسيحي على صدره”.

وكتب آخر: “للتذكير، فإن مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، مضيف قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، يرتدي بفخر وشم القومي المسيحي اليميني المتطرف “Deus Vult” على ذراعه. ويرتدي على صدره صليب الصليبيين، احتفالا على ما يبدو بذبح المسلمين في الحرب المقدسة”.

وأشار آخرون إلى وشم باللغة العبرية على ذراع هيغسيث، وكتب: “يقول وشم ذراع بيت هيغسيث Yayshu، وهي الكلمة العبرية التي تعني يسوع. وباعتباري شخصا يجيد لغة إشعياء وإرميا وعاموس، فإنني أشمئز من أنه سيحفر حروفها المقدسة على جسده”.

وقال آخر: “بيت هيغسيث مؤيد لإسرائيل إلى درجة أنه رسم على ذراعه اليمنى الاسم العبري Yeshua، والذي يعني “يشوع” ويعني “يسوع” باللغة الإنجليزية”.

وكتب ناشط: “هذا هو بيت هيغسيث – اختيار ترامب لمنصب وزير الدفاع. لديه وشم صليب القدس وDeus Vult. لم أكن أكثر تفاؤلا بشأن أمريكا من قبل”.

وأوضحت أخرى أن هيغسيث “لديه وشم مسيحي صليبي. أول صليب على ساعده صممه مع زوجته ليمثل آية متى 10:34 من الإنجيل التي تقول: “لا تظنوا إني جئت لكي ألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا”.

يذكر أن هيغسيث ولد عام 1980 في مينيابوليس، والتحق بمدرسة فورست ليك الثانوية وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة برينستون عام 2003.

في عام 2013، حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية جون كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد، وهو متزوج ولديه 7 أطفال.

وقال هيغسيث إنه ترك الجيش في عام 2021 بعد أن تم تهميشه بسبب آرائه السياسية والدينية، من قبل الجيش الذي لم يعد يريده.

وينتاب القلق بالفعل مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) من أن ترامب قد يتخلص من العسكريين والموظفين المدنيين الذين يرى أنهم غير مخلصين.

وصرح ترامب لفوكس نيوز في يونيو بأنه سيقيل جنرالات وصفهم بأنهم “مستنيرون woke”، وهو مصطلح يشير إلى أولئك الذين يركزون على العدالة العرقية والاجتماعية، ولكن يستخدمه المحافظون لانتقاد سياسات تقدمية، وقد يكون هيغسيث مؤيدا للتخلص من هؤلاء.

