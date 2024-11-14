15 شهيداً و16 إصابة إثر قصف إسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس، استهدف منطقتي المزة وقدسيا في العاصمة السورية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت الدفاع السورية، في بيان لها، إنه في “حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق”.

وتابعت أن الهجوم الإسرائيلي “أسفر عن استشهاد 15 شخصا، وإصابة 16 آخرين، من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة”، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

فيما أفاد مراسل “سبوتنيك”، أنه “لا تزال فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إنقاذ عالقين تحت بناء مدمر بحي المزة”.

وقال رئيس بلدية قدسيا إن القصف استهدف بناء مركز يافا للتنمية الشبابية “شبيبة فلسطين”.

وفي المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف أصولا ومقارا قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الإسلامي تساعد حزب الله بهدف الإضرار بإسرائيل، بتوجيه إيراني.

وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية قد أفاد بأن هجوما إسرائيليا وقع أمس الأربعاء في حوالي الساعة 20:05 مساء، استهدف جسورا وطرقا حيوية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المصدر، قوله: “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة”.

يأتي ذلك بعدما أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا، أمس الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص.