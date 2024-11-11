أردوغان: الشرق الأوسط يتجه نحو عاصفة نارية خطيرة لان إسرائيل تحاول، بدعم من الغرب، إشعال حرب إقليمية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا يمكنها الاكتفاء بموقف المتفرج مما يشهده العالم من تطورات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، امس الأحد، قال فيه إن النظام العالمي يمر بأكبر تغيير منذ الحرب الباردة”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

والشهر الماضي، حذر أردوغان من أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، وقال إنه من الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه “اللعبة”.

ووصف أردوغان ما يحدث في الشرق الأوسط بالقول إن المنطقة “تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة”، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا.

كما دعا الرئيس التركي، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، بهذا الشأن.

ويوجه أردوغان انتقادات شديدة لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قال إن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا.