عدوان إسرائيلي غادر يستهدف عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ويؤدي إلى جرح عدد من العسكريين السوريين

9 نوفمبر، 2024

دمشق- سانا

استهدف طيران العدو الإسرائيلي اليوم السبت عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى جرح عدد من العسكريين.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا”: حوالي الساعة 45: 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جانبه، أفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي، شمالي سوريا.

وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.

ووفقًا لمراسل “سبوتنيك”، فقد حلّقت الطائرات الإسرائيلية عبر الحدود السورية الأردنية وصولًا إلى أجواء قاعدة التنف الأمريكية، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، قبل أن تتوجه إلى أجواء البادية السورية لتنفيذ الهجوم.

وأشار المراسل إلى أنه وفي هذه الأثناء، قطع سرب من الطائرات أجواء الحدود الأردنية السورية باتجاه الجولان المحتل، يرجح أن السرب هو ذاته سرب الطائرات لإسرائيلية الذي قطع الطريق ذهابا قرب منتصف الليلة، لينفذ عدوانا على ريف حلب من فوق القاعدة الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

9 نوفمبر، 2024

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