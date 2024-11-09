الله يستر.. جعجع يتمسك بلعبة الدم، ويهلوس بمقترحات غريبة تستثني الطائفة الشيعية من المشاركة في الحكم اللبناني!!

بيروت – الأخبار

بمعزل عن أي خصومة سياسية، تبدو تهنئة سمير جعجع واجبة. فهو، تحتَ تأثير أوهامه المُزمنة يهلوس بالكثير مما يتمناه في قرارة نفسه، ويقوله على شكل اقتراحات للخروج من الأزمة. أول أمس، لم يخف جعجع حلمه بدولة من دون الطائفة الشيعية، ولو صحّ له الأمر لاختاره بلداً من دون المسلمين عموماً، وربما من دون قسم من المسيحيين أيضاً. هذا هو سمير جعجع، الذي أياً يكن الزمان والمكان، ومهما تكن الظروف السياسية المحلية أو الإقليمية التي يمر بها لبنان أو المنطقة، يبقى هو هو. جعجع القابع بين جسر المدفون وحاجز البربارة، والذي يتصرف اليوم على أن إسرائيل «أنجزت المهمة»، ولم يبقَ سوى وقت قليل للتخلص من حزب الله نهائياً، وحينها سيُعطى له البلد على طبق من ذهب.

مرة أخرى، يحرق قائد «القوات اللبنانية» المراحل، ويبدو مستعجلاً أن تحسم إسرائيل الوضع الميداني، حتى يبدأ في قطف الثمار في السياسة. يطلق الأكاذيب ويصدّقها، ويتقلّب في قصره على جمر انتظار القضاء على حزب الله، متبنّياً السردية الصهيونية بأن جنود العدو «أخذين أو محتلّين أو منظّفين 200 كلم من لبنان، بينما صواريخ الحزب الدقيقة باتت قليلة وصار ردّها سهلاً بالنسبة إلى إسرائيل». وبحسب معلومات جعجع، فإن جيش الاحتلال سيبدأ «المرحلة الثانية من الغزو البري وربما المرحلة الثالثة، لإبعاد حزب الله 30 كلم عن الحدود كي لا تصل صواريخه إلى إسرائيل».

وفيما يتّكل «الحكيم» على إسرائيل لإنجاز الشق الميداني من الحرب، فقد بدأ بوضع خريطة الطريق لتسلّم «القوات» وفريقها السلطة، ليتولى الجزء الآخر من المهمة ــ يكون القسم الثاني من العمل، بتجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وعدم إشراكه في أي حكومة إلا بعد إعلان استسلامه… وصولاً إلى المزايدة حتى على عرّابته السفيرة الأميركية. فالأخيرة أبلغت «أصدقاءها» سراً أن «حزب الله انتهى»، فيما يقول «الحكيم»، علناً إن الشيعة هم من انتهوا. وهو ما جعله يقول إنه لا ضير في «عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون النواب الشيعة»، بما أن الدستور تحدّث عن «المناصفة بينَ المسلمين والمسيحيين»، مفترضاً أن بقية المكوّنات في جيبه، وأن بقية المسيحيين سيُسلّمون به رئيساً للجمهورية، وأن لا معارضة درزية أو سنية لما يقوم به.

لكنّ جعجع، لا يقف فقط عند هدف تدمير حزب الله. بل هو يستعجل قلب النظام السياسي وعزل الشيعة وتطبيق القرارات الدولية حتى لو فيها «شيء من المسّ بالسيادة» كما قال في إحدى مقابلاته. وهو عاد ليقول لقسم من اللبنانيين إن كل ما يقوم به هدفه حمايتهم، ولو أنه سمع كلاماً من عدة أوساط مسيحية وسنية ودرزية بأنه يفكر بمشاريع تهدد السلم الأهلي، غير أنه لا يبدو من سلوكه متهيّباً تجدد الحرب الأهلية.

وبينما اعتقد البعض، بأن كلام جعجع سيكون مقدّمة لفتح سجال كبير، كان لافتاً رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري التعليق على «نصائح» جعجع لرئيس المجلس بتجريد حزب الله من سلاحه وعقد جلسة نيابية من دون الشيعة. لكنّ مصادر مطّلعة في التيار الوطني الحر وصفت كلام جعجع بـ«الهلوسات»، وقالت إن «الخلاف مع حزب الله لا يعني عزل طائفة بأكملها. وفيما كنا كمسيحيين نرفع شعار الميثاقية في كل معركة، لا نقبل أن يُمارس على غيرنا ما لا نقبله على أنفسنا»