الخارجية الإيرانية: اتهامنا بالتورط في محاولة اغتيال ترامب لا أساس له من الصحة، وهو محض مؤامرة مثيرة للاشمئزاز

بعد إعلان وزارة العدل الأميركية توقيف شخص تابع للحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، نفت إيران الأمر جملة وتفصيلا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في بيان، اليوم السبت، أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

كما اعتبر أن “تلك المزاعم التي تفيد بضلوع بلاده في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين مؤامرة مثيرة للاشمئزاز”.

ورأى أن “الأوساط الصهيونية والمعادية لبلاده تقف وراءها من أجل تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أكبر”.

كما أشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و”ثبت كذبها”.

إلى ذلك، أكد أن طهران “ستستخدم جميع الوسائل المشروعة والقانونية على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق حقوق شعبها”.

تجنيد أفغاني

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، أمس الجمعة، أن واشنطن اتهمت رجلاً أفغانياً جنده الحرس الثوري من أجل تنفيذ مخطط لاغتيال ترامب.

كما أضافت أن المتهم يدعى فرهاد شاكري، وقد أبلغ سلطات إنفاذ القانون “بأنه كُلف في السابع من أكتوبر 2024 بتقديم خطة لقتل ترامب”.

لكنها أوضحت في الوقت عينه أن شاكري (51 عاما) الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا قبل ترحيله في عام 2008 بعد إدانته بالسرقة يقيم حاليا في طهران.

إلى ذلك، وُجهت اتهامات إلى اثنين من سكان نيويورك كانا قد التقى بهما شاكري في السجن، وهما كارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت، على خلفية مساعدته في التخطيط لقتل مواطنة أميركية من أصل إيراني في نيويورك.

يشار إلى أن ترامب كان تعرض في 13 يوليو الماضي، لمحاولة اغتيال من قبل مسلح تسلق أحد الأسطح وسط الحشود التي تجمعت حينها في تجمع انتخابي بالهواء الطلق في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، وأطلق النار نحوه، بينما كان يخطب.

إلا أن الحادثة انتهت بإصابة ترامب بشكل طفيف في أذنه، بينما أطلق عناصر الحماية النار على المسلح.

كما تعرض أيضا في سبتمبر الفائت لمحاولة اغتيال ثانية في فلوريدا، حيث رصد عناصر الأمن مسلحا يتجول على تخوم ملعب الغولف الخاص به.