كتائب القسام تفجر دبابة ميركافا للعدو في منطقة الخزندار بمدينة غزة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الجمعة، لقطات لتفجير دبابة ميركافا للاحتلال، في منطقة الخزندار بمدينة غزة، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وتظهر اللقطات تجهيز مقاتلي القسام للعبوة من نوع شواظ 3، وقيام أحدهم بالتقدم وزرعها في طريق آليات الاحتلال بالمنطقة، قبل الانسحاب بسلام.

ووفقا للمشاهد، فقد كانت جرافة للاحتلال تقوم بسحب ناقلة جنود النمر معطوبة، بعد استهداف سابق، وكانت تتبعها دبابة لحماية عملية الإخلاء من المكان.

وقد بدا مثيرا، أن جرافة الاحتلال، وناقلة الجنود المعطوبة مرتا فوق العبوة الناسفة، دون التأثير عليها أو ملاحظتها، ثم تبع ذلك مرور الدبابة فوقها والتفجير بها بصورة مباشرة.

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها قد استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم قرب مسجد الأمين محمد شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين إلى “43 ألفا و508 شهداء” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا العدوان المستمر منذ 399 يوما على قطاع غزة الذي خلف أيضا أكثر من مئة ألف مصاب.