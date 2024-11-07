داعياً لتوحيد الجهود العربية.. عمرو موسى يحذر من التوسع الإسرائيلي الذي قد يطال مصر والسعودية/ فيديو

7 نوفمبر، 2024

حذر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، من التوسع الإسرائيلي على حساب دول عربية مهمة في المنطقة.

وقال موسى في لقاء متلفز على “المصري اليوم”، إن موضوع التوسع قد يصل إلى دول مهمة كالسعودية ومصر، وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى الاجتماع والوحدة لمواجهة هذه الخطط.

ولفت موسى إلى ما صرح به الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب في آب/ أغسطس الماضي، أي قبل توليه الرئاسة، حين قال إنه يرى “إسرائيل” صغيرة على الخريطة، بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويجب توسيعها.

ويسعى اليمين المتطرف في دولة الاحتلال إلى توسيع حدود “إسرائيل” لتشمل أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط.

ويتصدر هذا المشروع وزراء متطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية، بتسئيل سموتريتش الذي ينكر وجود شعب فلسطيني من الأساس، زاعما أن هذا الشعب “بدعةٌ تمّ اختراعها قبل 100 عام لمحاربة المشروع الصهيوني في أرض إسرائيل”.

ويزعم اليمين المتطرف أن حدود إسرائيل الكبرى وفقا لما ورد في التوراة تشمل أجزاء من مصر والعراق والسعودية وسوريا، إلى جانب كامل فلسطين التاريخية والأردن ولبنان.

7 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

غارة صهيونية غادرة تغتال عم الشهيد السيد حسن نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم ببلدة البازورية في قضاء صور/ فيديو

7 نوفمبر، 2024

العدو يعترف، اليوم الخميس، بمقتل جندي في لبنان ومستوطن بالجليل الغربي، وإصابة خطيرة لثالث في شمال قطاع غزة

7 نوفمبر، 2024

دعاة سلام عالميون يحذرون “مبكراً” من ان ترامب قد يمنح إسرائيل “السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة”

7 نوفمبر، 2024

الشيخ نعيم قاسم: لا قيمة للانتخابات الأميركية بالنسبة إلينا، فالميدان وحده سوف يوقف العدوان الصهيوني والأيام آتية..

6 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى