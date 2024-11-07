داعياً لتوحيد الجهود العربية.. عمرو موسى يحذر من التوسع الإسرائيلي الذي قد يطال مصر والسعودية/ فيديو

حذر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، من التوسع الإسرائيلي على حساب دول عربية مهمة في المنطقة.

وقال موسى في لقاء متلفز على “المصري اليوم”، إن موضوع التوسع قد يصل إلى دول مهمة كالسعودية ومصر، وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى الاجتماع والوحدة لمواجهة هذه الخطط.

ولفت موسى إلى ما صرح به الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب في آب/ أغسطس الماضي، أي قبل توليه الرئاسة، حين قال إنه يرى “إسرائيل” صغيرة على الخريطة، بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويجب توسيعها.

ويسعى اليمين المتطرف في دولة الاحتلال إلى توسيع حدود “إسرائيل” لتشمل أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط.

ويتصدر هذا المشروع وزراء متطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية، بتسئيل سموتريتش الذي ينكر وجود شعب فلسطيني من الأساس، زاعما أن هذا الشعب “بدعةٌ تمّ اختراعها قبل 100 عام لمحاربة المشروع الصهيوني في أرض إسرائيل”.

ويزعم اليمين المتطرف أن حدود إسرائيل الكبرى وفقا لما ورد في التوراة تشمل أجزاء من مصر والعراق والسعودية وسوريا، إلى جانب كامل فلسطين التاريخية والأردن ولبنان.