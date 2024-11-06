استشهاد الشاب حارث جبارة برصاص العدو قرب رام الله، اليوم الاربعاء، بزعم تنفيذ عملية دهس

6 نوفمبر، 2024

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شاب من دير الغصون، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق نابلس- رام الله.

وقالت وزارة الصحة إنها قد تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب حارث عبد الله جبارة من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة “شيلو”، المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب جبارة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفادت نجمة داود الحمراء بإصابة مستوطنين بجروح طفيفة نتيجة الدهس.

6 نوفمبر، 2024

مقالات ذات صلة

في تعليق “حماس”على انتخاب ترامب.. موقفنا من الإدارة الجديدة يعتمد على مواقفها من شعبنا وحقوقه

6 نوفمبر، 2024

مؤسسة المواصفات والمقاييس تصدر 11 قرارا لإغلاق محطة محروقات وتحويل 19 أخرى إلى النائب العام

6 نوفمبر، 2024

صواريخ حزب الله تستهدف مطار بن غوريون، اليوم الاربعاء، وتتسبب في توقف حركة الطيران

6 نوفمبر، 2024

صدق او لا تصدق ان فيتنام تتعاون مع إسرائيل وتزودها بالذخائر لاستخدامها في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة

5 نوفمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى