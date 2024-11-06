استشهاد الشاب حارث جبارة برصاص العدو قرب رام الله، اليوم الاربعاء، بزعم تنفيذ عملية دهس

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شاب من دير الغصون، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق نابلس- رام الله.

وقالت وزارة الصحة إنها قد تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب حارث عبد الله جبارة من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة “شيلو”، المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب جبارة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفادت نجمة داود الحمراء بإصابة مستوطنين بجروح طفيفة نتيجة الدهس.