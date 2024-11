تزوير.. ناخبة أمريكية تكتشف ان جهاز التصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائياً/ فيديو

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي.

ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.

وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.

وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.

فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.

The cheating has begun.

How is this possible?

If that was my vote being stolen by an electronic voting machine, I would be inconsolable and very pissed off.

Free and fair elections??? pic.twitter.com/GfiRW9HbFw

— Michael Tellinger (@MichaelTelling2) November 1, 2024