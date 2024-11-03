تزوير.. ناخبة أمريكية تكتشف ان جهاز التصويت نقل صوتها من ترامب إلى هاريس تلقائياً/ فيديو

3 نوفمبر، 2024

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي.

ويظهر الفيديو المتداول سيدة تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.

وعلى أثر هذه الشكوى، أعلن المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية قامت بالتحقيق في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.

وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.

فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.

3 نوفمبر، 2024

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