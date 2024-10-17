حاميها حراميها.. تورط موظفين بوزارات الداخلية والدفاع والإسكان والعدل والبلديات السعودية في قضايا تهريب مخدرات

17 أكتوبر، 2024

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، امس الأربعاء، تفكيك شبكة إتجار بالمخدرات، جل أعضائها من منسوبي وزارات أمنية سيادية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إن الشبكة المختصة بتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض، تتألف من 21 شخصا جرى اعتقالهم، بينهم 16 متهمًا من منسوبي وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل.

وتابعت بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقد تنوعت أدوار المتهمين الإجرامية بحسب “واس” في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

وجاء في البيان أن “وزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات”.

17 أكتوبر، 2024

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