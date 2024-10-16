حتى هرتسوغ، الرئيس الشكلي لإسرائيل يهدد نعيم قاسم بالاغتيال: “دورك آت لا محالة”

قال الرئيس الإسرائيلي (الشكلي) إسحاق هرتسوغ، أنه سمع خطاب نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، معتبرًا أنه “أخطأ كأسلافه الذين سبقوه”، بحسب قوله.

وأضاف هرتسوغ، خلال زيارته لجنود أصيبوا في غارة لـ”حزب الله” على حيفا، قاصدا بكلامه قاسم: “دوره آت أيضا”، متابعًا: “هو ليس مخطئاً فحسب، بل أعتقد أن يومه سيأتي أيضاً لا محالة”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رأى هرتسوغ، أن قاسم “يحاول أن ينسي العالم حقيقة أنه والحزب وأصدقاءه جلبوا الكارثة على لبنان”.

وكان نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، قد أكد أمس الثلاثاء، أن “الحزب دخل في حرب مباشرة مع إسرائيل ولم يعد في مواجهة إسناد لقطاع غزة فقط”، مشددا على أنه “لا عودة للمستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال إلا عبر وقف إطلاق النار”، فيما دعا النازحين اللبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى الصبر.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله “على الهجوم الإسرائيلي على لبنان، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء