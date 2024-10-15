بعد حملة تضليل ضاريه حول قتله واعتقاله.. ظهور إسماعيل قآني قائد فيلق القدس الإيراني بمطار مهر آباد في طهران/ فيديو

15 أكتوبر، 2024

بث التلفزيون الإيراني صورا مباشرة تظهر إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمطار مهر آباد في طهران، وهو ما يفند الأنباء التي تم تداولها عن مقتله في لبنان تارة واعتقاله في ايران تارة أخرى .

فقد عرض التلفزیون الإيراني صورا لمشاركة إسماعيل قآني في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الذي قتل في الغارة التي استهدفت الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وعقب تداول أنباء عن مقتله في لبنان، نقلت وكالة تسنيم الأربعاء الماضي عن مستشاره إبراهيم جباري تأكيده بأن قآني بخير وأنه سيتسلم وساما من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز في وقت سابق إن قآني، الذي سافر إلى لبنان بعد مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم 27 سبتمبر/أيلول، لم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

قآني أثناء تشييع جثمان عباس نيلفروشان الذي قتل في الغارة التي استهدفت حسن نصر الله (الأناضول)
وعينت طهران قآني قائدا لفيلق القدس -المسؤول عن المهام العسكرية والاستخباراتية للحرس الثوري في الخارج- بعد أن قتلت الولايات المتحدة سلفه قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على بغداد عام 2020.

وقلد خامنئي -الأحد الماضي- قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة وسام الفتح لدوره الحاسم في الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي تضارب الأنباء بشأن مصير قآني بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت قادة لدى حزب الله وحركة حماس في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وشملت الأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

15 أكتوبر، 2024

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