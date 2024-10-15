باستخدام “فزّاعة” ايران.. ترامب ينجح في دفع إدارة بايدن البلهاء للعمل ضد مرشحة حزبها هاريس

أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تنذر الحكومة الإيرانية بأن عليها وقف كل المؤامرات على المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وستعتبر أي محاولة لاغتياله فعلاً حربياً، وفق «رويترز».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أنه يجري إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن بانتظام على التهديدات، وأنه أمر فريقه بالتعامل مع المؤامرات الإيرانية ضد الأميركيين.

وأردف المسؤول قائلاً إن كبار المسؤولين الأميركيين أرسلوا، بأوامر من بايدن، رسائل إلى أعلى المستويات بالحكومة الإيرانية ينذرون فيها طهران بأن عليها وقف كل المؤامرات ضد ترمب والمسؤولين الأميركيين السابقين.

كما ذكر المسؤول أنه تم إبلاغ الإيرانيين أن واشنطن ستعتبر أي محاولة لاغتيال ترمب فعلاً حربياً.

وتنفي إيران التدخل في الشأن الأميركي. كما تقول إن واشنطن تتدخل في شؤونها منذ عقود، مشيرة إلى أحداث مثل انقلاب على رئيس للوزراء في عام 1953، ومقتل قائد عسكري إيراني في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2020.

وأمر ترمب في يناير (كانون الثاني) 2020 بشن ضربة جوية أسفرت عن مقتل أكبر قائد عسكري إيراني آنذاك، وهو قاسم سليماني قائد فليق القدس السابق، بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بأن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وقوات أميركية في العراق ولبنان وسوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

ويسعى ترمب، الجمهوري، الآن للعودة إلى البيت الأبيض بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن. وسيواجه نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكرت حملته في 24 سبتمبر (أيلول) أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أطلعوا ترمب على ما قالوا إنه تهديد من إيران.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد ترمب منذ سنوات وحذر من «عواقب وخيمة» إذا هاجمت طهران أي مواطن أميركي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شون سافيت: «إننا نعتبر الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي والوطني لها أولوية قصوى، وندين إيران بشدة بسبب هذه التهديدات الوقحة. إذا هاجمت إيران أياً من مواطنينا، بمن فيهم الذين يواصلون خدمة الولايات المتحدة أو أولئك الذين خدموا سابقاً، فإنها ستواجه عواقب وخيمة».

وأضاف: «الوكالات المختصة تعمل بشكل مستمر وسريع على تزويد فريق الأمن الخاص بالرئيس السابق بالمعلومات المتجددة عن التهديدات».

وتابع سافيت: «إضافة إلى ذلك، كرر الرئيس بايدن توجيهاته بضرورة أن يحظى جهاز الخدمة السرية الأميركي بكل الموارد والإمكانيات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تلك التهديدات المتنامية للرئيس السابق»