مُحذّرة في مخاطر الاحتيالات الإلكترونية.. مؤسسة الضمان: حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً وتحمل علامة التوثيق الزرقاء، مشددة على أهمية التأكد من متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة لتجنب الوقوع في مخاطر الأخبار الزائفة أو الاحتيالات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها لا تقوم بمخاطبة جمهورها عبر منصات التواصل بشأن صرف مبالغ مالية أو منافع تأمينية، وأن جميع الأمور المتعلقة بمستحقات المشتركين والمستفيدين من خدماتها تتم عبر موقعها الإلكتروني فقط (www.ssc.gov.jo).

وبينت أنها لا تتعامل في تحويل أي منفعة من منافعها التأمينية إلى المستحقين من خلال المحافظ الإلكترونية، إنما يتم تحويلها عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من متقاعدين ومشتركين على اختلاف جنسياتهم، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.

وشددت المؤسسة على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي جهات غير موثوقة تدعي أنها تقدم 150 ديناراً، أو أي مبالغ أخرى، بتوصية من مديرها العام، أو تطلب بياناتهم المالية لحساباتهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية كونه سيتم استخدامها لغايات الاحتيال، وهذا يتعارض مع سياسة المؤسسة في مخاطبة جمهورها.

ودعت إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات والأخبار بالاعتماد فقط على مصادرها الرسمية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الموثقة بعلامة التحقق الزرقاء، وفي حال تبادر لديهم أي استفسار عند مواجهة أي من هذه الأخبار الزائفة الاتصال مباشرة على مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لغايات التأكد والتحقق من مصداقيتها.

واختتمت المؤسسة بالتأكيد على أنها تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني بشكل دوري لإلغاء الحسابات الوهمية فور ظهورها، وذلك لضمان عدم تسببها لأي ضرر قد يتعرض له جمهورها.