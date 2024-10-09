قوة خاصة من جيش العدو تغتال، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى وسط مدينة نابلس/ فيديو

نابلس – اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 4 مقاومين من كتائب شهداء الأقصى وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 4 شهداء إثر إصابتهم برصاص الاحتلال في نابلس، إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وبينت وزارة الصحة أن الشهداء الأربعة هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاماً)، سليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاماً)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاماً)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاماً).

وأفاد شهود العيان، بأن أربعة من أفراد قوة خاصة من جيش الاحتلال متنكرين بزي مدني، أطلقوا النار بكثافة على 5 شبان كانوا داخل مركبة بموقف للمركبات في شارع فيصل وسط مدينة نابلس، ما أدى لاستشهاد 4 منهم وإصابة الخامس.

وأوضحوا أن تعزيزات من قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس عبر شارع القدس، لإسناد القوة الخاصة قبل انسحابها.

وقال الهلال الاحمر إن طواقمه نقلت 4 شهداء من منطقة السوق الشرقي بمدينة نابلس إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في الرأس والصدر.

وقد انطلقت مسيرة شعبية غاضبة حول مركبة المقاومين الشهداء الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس، فيما أعلن عن الإضراب الشامل غداً في نابلس، بعد اغتيال الاحتلال أربعة مقاومين.

وأحد المقاومين الذين اغتالهم الاحتلال اليوم، هو المطارد عصام الصلاج، “أبو آدم”، من مخيم بلاطة في نابلس.

وقد تدرج في الهيكل القيادي لكتائب شهداء الأقصى، تشكيل “شباب الثأر والتحرير”، وتولى قيادة التشكيل في مخيم بلاطة بعد استشهاد رفاق دربه، عبدالله أبو شلال، محمود زهد “الزوفي”، وسعود الطيطي.

ونجا من 4 محاولات اغتيال واعتقال مباشرة على الأقل، وأصيب في إحداها داخل مخيم بلاطة قبل أكثر من عام.

واعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية لفترةٍ بعد إصابته، وقاد مقاومي “شباب الثأر والتحرير” في مخيم بلاطة، بعد اغتيال الشهيد عبد الله أبو شلال.

وخاض عدداً كبيراً من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق النار تجاه الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

قوات خاصة إسرائيلية تغتال 4 شبان داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nFavUoPRvF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 9, 2024

ماذا جرى في #نابلس؟

اغتيال في وضح النهار بالرصاص!! قوة صهيونية خاصة تسلست الى منطقة السوق الشرقي وقتلت الشبان رميا بالرصاص ثم دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عُرف من الشهداء عصام الصلاج قائد

كتائب الأقصى-شباب الثأر والتحرير من مخيم بلاطة. pic.twitter.com/GV1zS0Hn6l — Dima Halwani (@DimaHalwani) October 9, 2024